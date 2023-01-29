Сон Хын Мин — о дубле «Престону»: мне были нужны эти голы для уверенности в себе

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал дубль в ворота «Престона» в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:0).

«Мне были нужны эти голы для уверенности в себе. Для нападающего важно забивать. Это хорошо, что я помог команде выйти в следующий раунд. Я очень, очень рад.



Если взглянуть на табло, может показаться, что это была лёгкая победа, но матчи Кубка Англии такими никогда не бывают. Нам пришлось очень нелегко на выезде, но парни проделали потрясающую работу. Мы всё ещё можем во многом прибавить. Думаю, эта игра зарядит нас энергией», — цитирует Сона BBC.

«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Соперник «шпор» определится позднее. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» также продолжают выступление в турнире.