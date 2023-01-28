«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, уверенно переиграв «Престон»
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Сегодня, 28 января, на стадионе «Дипдейл» в Престоне проходил матч 1/16 финала Кубка Англии. Встречались местный «Престон Норт Энд» и лондонский «Тоттенхэм». Финальный свисток Питера Бэнкса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 50-й минуте: точным ударом после передачи Джафета Танганги отметился Сон Хын Мин. На 69-й минуте Сон оформил дубль, реализовав передачу Ивана Перишича. За «Тоттенхэм» в этом матче дебютировал Арно Данжума, перешедший в команду на правах аренды из «Вильярреала». Именно он забил последний мяч в этой игре после паса Деяна Кулушевски.
5 февраля «Тоттенхэм» в рамках английской Премьер-лиги сыграет с «Манчестер Сити».
Кубок Англии. 1/16 финала
28 января 2023, суббота. 21:00 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 50' 0:2 Мин – 69' 0:3 Данжума – 87'
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