Морган: в Саудовской Аравии Роналду всё нравится на поле и за его пределами. Он счастлив

Журналист Пирс Морган рассказал о впечатлениях португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду от пребывания в Саудовской Аравии.



«Определённо, Криштиану счастлив в Саудовской Аравии. Я обменялся с ним несколькими сообщениями, и он рассказал, что ему всё нравится на поле и за его пределами», — приводит слова Моргана Tatler.



Напомним, Роналду стал игроком «Аль-Насра» 30 декабря 2022 года. С момента своего перехода 37-летний португальский форвард пока не смог отметиться забитыми голами в матчах за «Аль-Наср». Ранее Роналду выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». С 2003 года футболист вызывается в национальную команду Португалии.