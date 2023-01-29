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Морган: в Саудовской Аравии Роналду всё нравится на поле и за его пределами. Он счастлив

Морган: в Саудовской Аравии Роналду всё нравится на поле и за его пределами. Он счастлив
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Журналист Пирс Морган рассказал о впечатлениях португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду от пребывания в Саудовской Аравии.

«Определённо, Криштиану счастлив в Саудовской Аравии. Я обменялся с ним несколькими сообщениями, и он рассказал, что ему всё нравится на поле и за его пределами», — приводит слова Моргана Tatler.

Напомним, Роналду стал игроком «Аль-Насра» 30 декабря 2022 года. С момента своего перехода 37-летний португальский форвард пока не смог отметиться забитыми голами в матчах за «Аль-Наср». Ранее Роналду выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». С 2003 года футболист вызывается в национальную команду Португалии.

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