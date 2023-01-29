Милан Шкриньяр подтвердил, что перейдёт в «Пари Сен-Жермен»

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр сообщил, что перейдёт в «Пари Сен-Жермен».
«Да, это правда — я подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Я жду, когда клубы придут к соглашению», — приводит слова защитника журналист Фабрицио Романо.
Парижане считались главным претендентом на футболиста, чей контракт истекает в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что «Интер» отклонил первое предложение французов в размере € 10 млн. При этом словак может перейти в новую команду зимой, если «ПСЖ» удвоит предложение. Если стороны не договорятся, он пополнит состав чемпионов Франции летом.
В 27 матчах текущего сезона во всех турнирах Шкриньяр отметился лишь одной результативной передачей.
Тем временем «Интер» начинает искать замену. Первые имена — Тьяго Джало из «Лилля» и Виктор Линделёф из «Манчестер Юнайтед». Однако первый игрок не продаётся, а защитник «красных дьяволов» не хочет уходить в аренду.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
- 29 января 2023
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