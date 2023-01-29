«Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с болгарским «Локомотивом» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и болгарский «Локомотив». Команды сыграли вничью — 1:1.



На 20-й минуте встречи отличился бельгийский нападающий «Локомотива» Бабакар Дион. Ответный мяч нижегородцев на счету форварда Тимура Сулейманова. Он забил на 53-й минуте с передачи Дениса Глушакова, который находится на просмотре в «Пари Нижний Новгород».



Нижегородцы провели третий контрольный матч на зимних сборах. Ранее команда Артёма Горлова уступила узбекскому «Навбахору» со счётом 0:1 и сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» — 1:1.

«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 матчей.