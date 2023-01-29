«У нас не может быть оправданий». Аллегри – о поражении «Ювентуса» от «Монцы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Монцы» (0:2) прокомментировал положение туринского клуба на фоне судебных разбирательств и снятия с команды 15 очков в Серии А.
«Самый сложный момент? Это нормально, что мы в такой ситуации, но мы должны принять к сведению, что внешние вещи не должны нас касаться. Мы заработали всего одно очко в последних трёх играх, поэтому нам нужно иначе подходить к замыслу игры. Мне жаль наших болельщиков, потому что стадион сегодня был полон.
У нас не может быть никаких оправданий, нам надо с ответственностью принять это. Мы должны осознавать, что у команды в турнирной таблице 23 очка, мы должны набирать их, чтобы обезопасить себя. А думать, что у нас на самом деле могло быть 38 очков, не поможет.
Самый трудный момент в моей карьере? Скорее необычный, чем трудный. Но нужно много работать, чтобы сделать всё возможное. С завтрашнего дня нам нужно восстанавливать энергию перед игрой с «Лацио», — приводит слова Аллегри журналист Альфредо Педулла.
У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131
- 29 января 2023
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