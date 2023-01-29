Месси, Мбаппе и Неймар — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Реймсом»

Сегодня, 29 января, состоится заключительный матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором чемпион и лидер нынешнего сезона, «Пари Сен-Жермен», примет «Реймс». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили составы на матч.
«ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Руис, Витинья, Солер, Неймар, Месси, Мбаппе. Запасные: Навас, Пембеле, Битшиабу, Перейра, Саншеш, Верратти, Заир-Эмери, Гарби, Экитике.
«Реймс»: Диуф, Фоке, Агбаду, Абдельхамид, де Смет, Матусива, Манетси, Каюсте, Флипс, Ито, Балогун. Запасные: Пеннето, Гравильон, Бузи, Лопи, Зенели, Аделин, Думбия, Гюйтан, ван Берген.
Парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 47 баллов. В случае победы в сегодняшнем матче они оторвутся от ближайшего преследователя, «Ланса», на пять очков.
- 29 января 2023
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