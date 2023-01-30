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«Вокруг него всегда будет ходить много слухов». Йоканович — о Захаряне

«Вокруг него всегда будет ходить много слухов». Йоканович — о Захаряне
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о полузащитнике бело-голубых Арсене Захаряне.

«Думаю, что вокруг него всегда будет ходить много слухов, так что ему нужно быть сильным. Сейчас он является важным игроком для «Динамо», и он должен фокусироваться на своей работе. Он всегда упорно трудится на тренировках, так что с этим проблем никаких нет. Мы же будем помогать ему раскрывать его потенциал», — приводит слова Йокановича официальный сайт московского «Динамо».

Ранее появлялась информация, что Захарян был близок к переходу в английский «Челси».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. На счету Арсена также шесть матчей в Фонбет Кубке России, один забитый мяч и одна голевая передача.

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