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Йоканович: Тюкавин в ближайшие 10 лет будет играть большую роль в сборной России

Йоканович: Тюкавин в ближайшие 10 лет будет играть большую роль в сборной России
Константин Тюкавин
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о нападающих бело-голубых Константине Тюкавине и Фёдоре Смолове.

«Тюкавин был, есть и будет важным игроком для нашей команды. Он однозначно ещё будет расти, и я уверен, что в ближайшие 10 лет он будет играть большую роль и в сборной России. Не нужно сейчас оказывать на него излишнее давление. Мне намного более важно то, как моя команда заканчивает матч, а не то, кто выходит в стартовом составе. Смолов и Тюкавин – оба являются очень важными игроками для «Динамо», и оба будут выходить на поле.

Планирую ли использовать связку Тюкавин – Смолов? Мы провели несколько матчей с двумя форвардами, так что для нас эта схема не новая и мы знаем, что от неё ожидать. Впереди у нас ещё много контрольных игр, так что может и рассмотрим этот вариант», — приводит слова Йокановича официальный сайт московского «Динамо».

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