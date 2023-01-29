Йоканович: Тюкавин в ближайшие 10 лет будет играть большую роль в сборной России

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о нападающих бело-голубых Константине Тюкавине и Фёдоре Смолове.
«Тюкавин был, есть и будет важным игроком для нашей команды. Он однозначно ещё будет расти, и я уверен, что в ближайшие 10 лет он будет играть большую роль и в сборной России. Не нужно сейчас оказывать на него излишнее давление. Мне намного более важно то, как моя команда заканчивает матч, а не то, кто выходит в стартовом составе. Смолов и Тюкавин – оба являются очень важными игроками для «Динамо», и оба будут выходить на поле.
Планирую ли использовать связку Тюкавин – Смолов? Мы провели несколько матчей с двумя форвардами, так что для нас эта схема не новая и мы знаем, что от неё ожидать. Впереди у нас ещё много контрольных игр, так что может и рассмотрим этот вариант», — приводит слова Йокановича официальный сайт московского «Динамо».
- 30 января 2023
-
00:46
-
00:44
-
00:41
-
00:34
-
00:28
-
00:08
-
00:05
- 29 января 2023
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:30
-
23:20
-
23:17
-
23:06
-
23:05
-
22:49
-
22:48
-
22:34
-
22:30
-
22:25
-
22:14
-
22:08
-
22:08
-
22:05
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:02