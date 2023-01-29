Йоканович: Тюкавин в ближайшие 10 лет будет играть большую роль в сборной России

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о нападающих бело-голубых Константине Тюкавине и Фёдоре Смолове.



«Тюкавин был, есть и будет важным игроком для нашей команды. Он однозначно ещё будет расти, и я уверен, что в ближайшие 10 лет он будет играть большую роль и в сборной России. Не нужно сейчас оказывать на него излишнее давление. Мне намного более важно то, как моя команда заканчивает матч, а не то, кто выходит в стартовом составе. Смолов и Тюкавин – оба являются очень важными игроками для «Динамо», и оба будут выходить на поле.

Планирую ли использовать связку Тюкавин – Смолов? Мы провели несколько матчей с двумя форвардами, так что для нас эта схема не новая и мы знаем, что от неё ожидать. Впереди у нас ещё много контрольных игр, так что может и рассмотрим этот вариант», — приводит слова Йокановича официальный сайт московского «Динамо».