Диего Лаксальт сравнил сборы при Славише Йокановиче и Сандро Шварце

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт сравнил работу на тренировочных сборах под руководством Славиши Йокановича и Сандро Шварца.
«Что касается физической подготовки, различий не так много. Тем более, что часть тренерского штаба в команде осталась неизменной. Но, конечно, есть и отличия в работе над техникой и тактикой. В любом случае мы должны выкладываться по полной, чтобы подойти в лучшей форме к возобновлению чемпионата.
Цели на вторую часть сезона? Конечно, мы хотим забраться как можно выше в таблице, поэтому сейчас усердно работаем на сборах и выполняем все указания тренера. Мы должны каждый день думать о том, как улучшить нашу игру, чтобы потом на поле доказать, что мы достойны самых высоких мест», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».
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