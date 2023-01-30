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Стоцкий: самый неприятный соперник? Таких много было: Промес, Халк, Данни

Стоцкий: самый неприятный соперник? Таких много было: Промес, Халк, Данни
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3ащитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий ответил на вопрос о том, кто самый неприятный соперник, с которыми он встречался.

«Нравилось действовать на одном фланге с Виктором Классоном. Очень мастеровитый и понимающий, здорово дорабатывает за защитника. Внимательно слушает, что ему говорят и всегда бежит за своим соперником. Со шведом было удобно и в атаке, и в защите. Отметил бы ещё Дмитрия Сысуева. Начинали с ним в «Балтике», играли в «Уфе», у нас и за полем отличные отношения, постоянно на связи. Самый неприятный соперник? Таких много было: Промес, Халк, Данни. В «Валенсии», с которой встречались в Лиге Европы, вообще все неприятные», — приводит слова Стоцкого «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Стоцкий принял участие в 12 матчах в чемпионате России, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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