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Нигматуллин: «ПСЖ» — вызов для Малкома. Но у него нет цели играть в лучшем клубе мира

Нигматуллин: «ПСЖ» — вызов для Малкома. Но у него нет цели играть в лучшем клубе мира
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Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин оценил возможный переход нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома во французский «ПСЖ».

«Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны». Игрок потенциально очень высокого уровня. Узковат для него чемпионат России, при всём уважении к РПЛ. Как я понимаю, Малком остаётся в «Зените». У него хорошие условия, и его всё устраивает. Как мне кажется, «ПСЖ» был бы классным вызовом для него.

Что можно сказать о человеке и игроке, его целях и планах, когда он из «Барселоны» переходит не в «Атлетико», не в «Вальядолид», а в «Зенит»? Наверное, у него нет каких-то спортивных целей и целеустремлённости по карьере. При всём моём уважении к прекрасному футболисту Малкому. Наверное, у него нет цели играть в лучшем клубе мира», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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