Агент Барриоса рассказал о будущем игрока в «Зените»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о будущем колумбийского футболиста в стане сине-бело-голубых, заверив, что игрок не планирует покидать команду в текущее трансферное окно, несмотря на слухи о переходе в турецкий «Бешикташ».

«Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. В «Зените» ему всё нравится», — приводит слова представителя Барриоса Sport24.

29-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне колумбиец провёл 20 матчей за санкт-петербургскую команду во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Появившуюся ранее информацию об интересе к игроку со стороны «Бешикташа» опроверг генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.