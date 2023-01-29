10 трансферов, которые могут состояться до конца зимнего «окна»

31 января закроется зимнее трансферное окно в семи топовых европейских чемпионатах. На рынке почти не было громких сделок, но всё может измениться в последние дни и часы. Рассказываем о 10 трансферах, которые должны вот-вот случиться.

Мойсес Кайседо, полузащитник, «Брайтон» → «Арсенал»

Трансферная стоимость: € 38 млн.

Эквадорец хочет в «Арсенал». 21-летний полузащитник пропустил тренировку «Брайтона» перед кубковым матчем с «Ливерпулем» и ждёт от лондонцев улучшенного предложения. «Кайседо не явился на тренировку — он хочет немедленно уйти. Мойсес также может пропустить игру. «Арсенал», как ожидается, улучшит своё предложение после того, как на днях было объявлено о £ 60 млн. «Челси» предложил £ 55 млн – поступил отказ», — написал инсайдер Фабрицио Романо. А футболист даже опубликовал заявление, в котором выразил желание покинуть клуб.

Мойсес Кайседо полузащитник «Брайтона» «Я благодарен владельцу клуба мистеру Тони Блуму и «Брайтону» за предоставленную мне возможность перейти в АПЛ, и я чувствую, что всегда делал для них всё возможное. Я самый младший из 10 детей, выросших в бедной семье в Санта-Доминго в Эквадоре. Всегда мечтал стать самым титулованным игроком в истории Эквадора. Горжусь, что могу внести в «Брайтон» рекордную сумму за трансфер, которая позволит им реинвестировать её и поможет и дальше добиваться успеха. Фанаты приняли меня, они всегда в моём сердце. Поэтому надеюсь, что они смогут понять, почему я хочу воспользоваться этой великолепной возможностью».

Милан Шкриньяр, защитник, «Интер» → «ПСЖ»

Трансферная стоимость: € 60 млн.

Контракт словака с «Интером» истекает летом 2023 года, и «ПСЖ» хочет взять защитника прямо сейчас. По информации журналиста Sky Sport Germany Флориана Плеттенберга, парижане намерены предложить за немедленный трансфер € 15 млн. Сам Шкриньяр дал согласие на переход в «ПСЖ», с ним достигнута устная договорённость. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи лично контролирует процесс переговоров по трансферу основного защитника «Интера». Парижане сэкономят много денег на переходе Милана, который за пять с половиной лет в Италии стал чемпионом, выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок.

Милан Шкриньяр Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Малком, нападающий, «Зенит» → «ПСЖ»

Трансферная стоимость: € 24 млн.

Бразилец вновь может воссоединиться с Лионелем Месси. Как сообщает французская газета L'Equipe, «ПСЖ» хочет арендовать Малкома с правом выкупа. По сведениям источника, спортивный директор французского клуба Луиш Кампуш ведёт сделку по форварду параллельно с переговорами с «Лионом» по трансферу Райана Шерки, однако они проходят очень сложно. Парижане работают над предложением для «Зенита». Возможный переход Малкома в команду Кристофа Галтье прокомментировал Сергей Семак. Бразилец сыграл 98 матчей за «Зенит», забил 31 мяч и сделал 22 голевые передачи.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «ПСЖ» есть, я разговаривал с игроком. Мы ждём официального предложения, и, если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть».

Уэстон Маккенни, полузащитник, «Ювентус» → «Лидс»

Трансферная стоимость: € 21 млн.

«Лидс» намерен арендовать американца с опцией выкупа за € 25 млн, пишет журналист Николо Скира. Вопреки слухам, «Ювентус» не получал предложения о покупке 24-летнего игрока за € 30 млн с бонусами. «Лидс» предложил Уэстону контракт до 2027 года с зарплатой € 3,7 млн в год без учёта бонусов. Полузащитник дал согласие на переход в английский клуб. За полтора года Маккенни сыграл 96 матчей за «Ювентус». Его контракт с итальянским грандом рассчитан до лета 2025 года.

Уэстон Маккенни Фото: Octavio Passos/Getty Images

Энтони Гордон, нападающий, «Эвертон» → «Ньюкасл»

Трансферная стоимость: € 40 млн.

Один из самых быстрых игроков АПЛ близок к переходу в «Ньюкасл». TalkSPORT уверяет, что «сороки» предложили за нападающего € 45 млн + € 5 млн в виде бонусов. Клубы пришли к компромиссу по сумме сделки после того, как Энтони дал понять «Эвертону», что хочет покинуть команду. Накануне форвард пропустил две тренировки «ирисок», чтобы вынудить руководство отпустить его в «Ньюкасл». Летом к Гордону уже проявляли интерес «Челси» и «Тоттенхэм», однако переход так и не состоялся, так как «Эвертон» хотел выручить за игрока не менее € 65 млн. Энтони – воспитанник ливерпульского клуба, он провёл за него 78 матчей (7+8 по системе «гол+пас»).

Энтони Гордон в «Эвертоне» Фото: Lewis Storey/Getty Images

Эльдор Шомуродов, нападающий, «Рома» → «Специя»

Трансферная стоимость: € 7 млн.

В этом сезоне экс-форвард «Ростова» почти не играет: 151 минута и один гол в восьми матчах во всех турнирах. Сейчас переход Шомуродова в «Специю» находится на завершающей стадии, сообщает Николо Скира. Речь об аренде. К форварду также проявляли интерес «Торино», «Лилль», «Байер», но он, кажется, останется в Италии, где до трансфера в «Рому» выступал за «Дженоа». В свой первый сезон игрок сборной Узбекистана забил восемь голов в 31 матче, чем привлёк римский клуб.

Эльдор Шомуродов Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Вильсон Изидор, нападающий, «Локомотив» → «Лион»

Трансферная стоимость: € 5 млн.

Француз станет игроком «Лиона». Клуб Лиги 1 арендует Вильсона Изидора за € 750 тыс. с обязательным выкупом за € 5 млн в случае участия форварда в определённом количестве матчей. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, 22-летний нападающий в любой момент может отправиться во Францию на подписание контракта с новым клубом. Количество проведённых матчей для активации обязательного выкупа не сообщается.

Агент игрока, Эммануэль Лакруа, ушёл от ответа о трансфере Вильсона:

«СМИ каждый день о чём-то сообщают. За два дня до этого он якобы подписал соглашение с «Галатасараем», вчера — с «Лорьяном», сегодня — с «Лионом», завтра — с мюнхенской «Баварией», а после — с «Реалом»… Это бесконечно».

Вильсон Изидор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этом сезоне у Изидора 4+4 в 17 матчах во всех турнирах.

Энцо Фернандес, полузащитник, «Бенфика» → «Челси»

Трансферная стоимость: € 55 млн.

Аргентинец – один из самых обсуждаемых игроков этого зимнего ТО. «Челси» не теряет попыток забрать Фернандеса и, по последней информации, предложит € 100 млн и Хакима Зиеша «Бенфике» в обмен на чемпиона мира – 2022. Как сообщал журналист CBS Sports Бен Джейкобс, лондонцы не хотят платить за талантливого игрока требуемые португальцами € 120 млн (сумма отступных). Летом 2022 года 22-летний Энцо подписал с «Бенфикой» контракт до лета 2027 года и провёл за команду уже 29 матчей (четыре гола, семь ассистов).

Энцо Фернандес Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Хаким Зиеш, полузащитник, «Челси» → «Бенфика»/«Барселона»/«Милан»

Трансферная стоимость: € 20 млн.

«Челси» пытается избавиться от марокканца. Англичане пробуют включить Хакима Зиеша в сделку не только с «Бенфикой», но и с «Барселоной» (в обмен на Франка Кессье). Кроме того, на игрока нацелился «Милан», но его высокая заработная плата в размере € 6,5 млн в год может стать препятствием для перехода, в том числе арендного – до конца текущего сезона. Однако «Челси» готов расстаться с марокканцем за гораздо меньшую сумму, нежели «Рома» требует у «Милана» за Николо Дзаньоло. В сезоне-2022/2023 Хаким Зиеш сыграл 15 матчей и сделал одну голевую передачу.

Хаким Зиеш Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Николо Дзаньоло, полузащитник, «Рома» → «Милан»/«Борнмут»

Трансферная стоимость: € 30 млн.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Рома» хочет продать Дзаньоло не менее чем за € 40 млн, но «Милан» предлагает аренду до конца сезона с опцией выкупа за € 25 млн в случае квалификации в Лигу чемпионов на следующий сезон. Римлян такое предложение не устраивает, поэтому руководство клуба установило для «Милана» дедлайн сроком 24 часа, который уже истёк. В противном случае «Рома» намерена продать полузащитника в «Борнмут», который предложил значительно большую сумму.

Николо Дзаньоло Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Но и тут не задалось – владелец римлян Дэн Фридкин пришёл в ярость после того, как Николо Дзаньоло отказался от продолжения карьеры в «Борнмуте», сообщает Calciomercato.com. 23-летний атакующий полузащитник считает английский клуб не лучшим вариантом, который к тому же отдалит его от семьи. Фридкин дал понять Дзаньоло, что тот может быть исключён из команды, если решит остаться. Сообщается, что все вовлечённые в сделку стороны подталкивают футболиста к переезду в АПЛ.