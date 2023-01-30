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«Он делает всё возможное». Каземиро вступился за нападающего «МЮ» Антони

«Он делает всё возможное». Каземиро вступился за нападающего «МЮ» Антони
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро встал на защиту нападающего команды Антони.

«Антони — исключительный футболист. Я очень хорошо его знаю, он невероятный игрок, невероятный человек, который делает всё возможное», — приводит слова Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

22-летний Антони стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из «Аякса» за € 95 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 21 матче забил пять голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

В составе сборной Бразилии Антони принял участие на чемпионате мира в Катаре, дойдя с командой до четвертьфинала.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ. Видеоролик:

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