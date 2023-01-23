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«Он не смог обыграть Зинченко». Фердинанд раскритиковал Антони за игру с «Арсеналом»

«Он не смог обыграть Зинченко». Фердинанд раскритиковал Антони за игру с «Арсеналом»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал нападающего команды Антони за игру в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:3).

«Это удивительный бразилец, он никогда не может обыграть, а я сижу и думаю: «Так было всегда?» Я видел нарезки с ним, когда он был в «Аяксе», он был тем, кто обыгрывал соперников.

Я увидел Томаса Парти, которого я не назову спринтером, но он пробежал мимо Антони, и я сказал: «Вау, у Антони не так уж много сил в ногах». Да, он хитрый вингер, но он должен быть в состоянии обыгрывать соперника. Он не смог обыграть Зинченко, Алекс — отличный игрок, но в защите, когда ты остался с ним один на один, ты должен чувствовать: «Я могу обыграть этого парня, я справлюсь с ним», — сказал Фердинанд в эфире своего YouTube-канала Vibe with Five.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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