«Барселона» встретится с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании

Мадридский «Реал» и «Барселона» встретятся между собой в рамках полуфинала Кубка Испании. Об этом стало известно после жеребьёвки, которая прошла сегодня, 30 января. Первый матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» 1 или 2 марта, а ответный – на «Камп Ноу» 4, 5 или 6 апреля. В другом полуфинале встретятся «Осасуна» и «Атлетик» из Бильбао. Финальный матч пройдёт 6 мая в Севилье.

В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» встречались между собой дважды. В рамках чемпионата Испании победу одержали «сливочные» — 3:1, а вот команда Хави обыграла своего соперника с этим счётом в финале Суперкубка страны.

«Барселона» выигрывала Кубок Испании 31 раз. У «Реала» 19 побед.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.