«Барселона» встретится с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании

Мадридский «Реал» и «Барселона» встретятся между собой в рамках полуфинала Кубка Испании. Об этом стало известно после жеребьёвки, которая прошла сегодня, 30 января. Первый матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» 1 или 2 марта, а ответный – на «Камп Ноу» 4, 5 или 6 апреля. В другом полуфинале встретятся «Осасуна» и «Атлетик» из Бильбао. Финальный матч пройдёт 6 мая в Севилье.
В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» встречались между собой дважды. В рамках чемпионата Испании победу одержали «сливочные» — 3:1, а вот команда Хави обыграла своего соперника с этим счётом в финале Суперкубка страны.
«Барселона» выигрывала Кубок Испании 31 раз. У «Реала» 19 побед.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 30 января 2023
-
17:37
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:04
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:25
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:27
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:44
-
14:25
-
14:24
-
14:20
-
14:19
-
14:17