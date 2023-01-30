«Эвертон» объявил о назначении Шона Дайча на пост главного тренера

Английский специалист Шон Дайч назначен главным тренером «Эвертона». Об этом ливерпульский клуб объявил на своём официальном сайте. Дайч заменит на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.
Дайч подписал контракт на два с половиной года — до конца сезона-2024/2025. Новый наставник проведёт свой первый матч у руля команды в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, когда «ириски» встретятся с «Арсеналом» на «Гудисон Парк». Игра состоится в субботу, 4 февраля.
Последним место работы Дайча был «Бёрнли», который сейчас выступает в Чемпионшипе. Благодаря ему клуб финишировал на седьмом месте в сезоне-2017/2018, а также принимал участие в Лиге Европы.
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