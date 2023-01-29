«Ньюкасл» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» Энтони Гордона

«Ньюкасл» подписал атакующего полузащитника ливерпульского «Эвертона» Энтони Гордона. Об этом сообщается на официальном сайте «сорок».

Энтони Гордон Фото: Официальный сайт ФК «Ньюкасл Юнайтед»

О сумме трансфера не сообщается, однако ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Ньюкасл» предложил за игрока € 45 млн плюс дополнительно € 5 млн в виде бонусов. Клубы пришли к компромиссу по сумме сделки после того, как Гордон дал понять «Эвертону», что хочет покинуть команду.

Летом к Гордону уже проявляли интерес два лондонских клуба — «Челси» и «Тоттенхэм», однако переход так и не состоялся, так как «Эвертон» хотел выручить за своего футболиста не менее € 65 млн.

Это первый трансфер «Ньюкасла» в январское трансферное окно. Ранее клуб продлил контракт с защитником Кираном Триппьером до 2025 года.

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