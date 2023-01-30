«Урал» во второй раз за день с минимальным счётом уступил «Родине»

«Урал» второй раз за день уступил «Родине» в товарищеском матче. Контрольная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Первой лиги.
Единственный мяч в дебюте встречи забил Мухаммад Султонов.
Напомним, сегодня же, 30 января, «Урал» провёл ещё один товарищеский матч с «Родиной». Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Объединённых Арабских Эмиратах и началась в 10:00 мск. Встреча завершилась победой московского коллектива с минимальным счётом 1:0.
Матч проходил в формате двух таймов по 30 минут. Единственный гол был забит на 51-й минуте игры. Его автором стал полузащитник московской «Родины» Никита Трапицын.
Напомним, «Урал» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, «Зенит» (42). Первые официальные матчи после возобновления сезона «Урал» сыграет в Кубке России 22 и 27 февраля.
- 30 января 2023
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