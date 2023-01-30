Стала известна сумма трансфера защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу в «Баварию»

«Бавария» ведёт переговоры по переходу крайнего защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, чтобы подписать игрока до конца зимнего трансферного окна. Как сообщает Manchester Evening News, сделка будет оформлена в виде аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа за € 70 млн.

Основной причиной ухода Канселу из стана «горожан» является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и отсутствие игрового времени. После возобновления клубного сезона защитник часто оставался в запасе, а в последних двух встречах Премьер-лиги даже не выходил на поле.

Жоау Канселу перешёл в «Манчестер Сити» летом 2019 года из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн. В текущем сезоне игрок принял участие в 26 играх во всех турнирах, на его счету два гола и пять результативных передач.