Валерий Кечинов: у «Спартака» есть шанс стать чемпионом. Уверен, что «Зенит» оступится

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что московский клуб сможет навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство независимо от того, останется ли нападающий Малком в стане сине-бело-голубых.

«И с Малкомом, и без него у «Спартака» есть шанс стать чемпионом. Самое главное, чтобы не транжирили очки в играх со слабыми командами. Надо набирать все очки. Уверен, что «Зенит» ещё оступится. Если «Спартак» будет идти прямо вперёд, то у них есть шанс догнать «Зенит».



Сейчас у команды видна игра, виден рисунок, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться результата. Нужно идти этой дорогой. Шансы на чемпионство есть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.