Шишкин: если Малком уйдёт из «Зенита», они ослабеют процентов на пять — никак не повлияет

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин выразил мнение, что возможный уход бразильского форварда Малкома из «Зенита» не повлияет на борьбу клуба за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Вот если Промес покинет «Спартак» — это будет невосполнимая потеря. А если Малком уйдёт из «Зенита», то они ослабеют процентов на пять. У петербуржцев, помимо него, ещё есть высококлассные футболисты, которые смогут и без Малкома тащить команду.



Уход бразильца никак не повлияет на чемпионскую гонку со «Спартаком» — запас прочности слишком велик. Тем более «Зенит» явно найдёт сразу же замену бразильцу. Без хорошего игрока на этой позиции клуб точно не останется. Его уход ни на что не повлияет», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.