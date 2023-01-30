Шишкин: если Малком уйдёт из «Зенита», они ослабеют процентов на пять — никак не повлияет

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин выразил мнение, что возможный уход бразильского форварда Малкома из «Зенита» не повлияет на борьбу клуба за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Вот если Промес покинет «Спартак» — это будет невосполнимая потеря. А если Малком уйдёт из «Зенита», то они ослабеют процентов на пять. У петербуржцев, помимо него, ещё есть высококлассные футболисты, которые смогут и без Малкома тащить команду.
Уход бразильца никак не повлияет на чемпионскую гонку со «Спартаком» — запас прочности слишком велик. Тем более «Зенит» явно найдёт сразу же замену бразильцу. Без хорошего игрока на этой позиции клуб точно не останется. Его уход ни на что не повлияет», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 30 января 2023
-
17:37
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:04
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:25
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:27
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:44
-
14:25
-
14:24
-
14:20
-
14:19
-
14:17