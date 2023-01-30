Сергей Кирьяков: «Зениту» нужно сделать всё, чтобы до лета Малком никуда не ушёл

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о роли бразильского форварда Малкома в «Зените», а также посоветовал санкт-петербургскому клубу сохранить игрока.

«Малком проводит очень хороший сезон. Бразилец играет достаточно серьёзную роль в том, что сейчас команда с запасом идёт впереди. Если же он вдруг уйдёт, то это негативно скажется на «Зените». Насколько серьёзно — покажет лишь время. Отсутствие такого игрока снизит атакующий потенциал. «Зениту» нужно сделать всё, чтобы до лета Малком никуда не ушёл», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах за санкт-петербургский клуб. На счету 25-летнего футболиста 15 голов и пять результативных передач.