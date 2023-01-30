Виктор Гусев: роль Малкома в «Зените» не настолько велика, чтобы влиять на чемпионство

Известный комментатор Виктор Гусев выразил мнение, что возможный уход бразильского нападающего Малкома из «Зенита» не повлияет на борьбу санкт-петербургского клуба за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«В борьбе за победу в РПЛ не так важно, уйдёт Малком или нет. Важно другое: как будут выглядеть «Зенит» и «Спартак». Роль Малкома в «Зените» большая, но она не настолько велика, чтобы влиять на чемпионство или обострение борьбы за чемпионство. Если бы вместе с Малкомом ушли ещё два-три легионера, то тогда можно было поразмышлять. Если вдруг «Спартак» борьбу обострит и догонит «Зенит» — дело будет точно не в Малкоме. Даже если уйдёт или останется», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.