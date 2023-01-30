Серхио Рамос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или США

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть клуб по окончании контракта, который истечёт летом 2023 года. Как сообщает издание Mundo Deportivo, 36-летний игрок не получал нового предложения от парижан, в связи с чем он может перейти в один из клубов Саудовской Аравии или США.
Из Саудовской Аравии на игрока является претендентом «Аль-Наср», в котором уже выступает бывший одноклубник Рамоса по «Реалу» Криштиану Роналду. В случае переезда в США испанец может повторить путь другого своего напарника по мадридской команде — Гарета Бэйла, который ранее объявил о завершении своей карьеры.
Серхио Рамос принял участие в 26 играх за «ПСЖ» в нынешнем сезоне. На счету защитника один забитый мяч и одна результативная передача.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке
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