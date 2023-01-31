Автогол Родриго Бекао помог «Вероне» добыть ничью в матче с «Удинезе»
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Завершился матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Удинезе» принимал «Верону». Команды встречались на стадионе «Дачия Арена» в Удине. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Соперники не сумели выявить победителя.
«Верона» вышла вперёд на четвёртой минуте встречи благодаря автоголу бывшего защитника ЦСКА Родриго Бекао. В середине первого тайма хозяева сравняли счёт – после передачи Бету ворота гостей поразил Лазар Самарджич. «Удинезе» во втором тайме владел игровым преимуществом и нанёс 12 ударов по воротам соперника против пяти у «Вероны», однако счёт до конца матча не изменился.
«Удинезе» набрал 29 очков и занимает седьмую позицию в турнирной таблице Серии А. «Верона» (13) – на 18-м месте.
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