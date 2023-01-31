Бакайоко покинет «Милан» и перейдёт в «Кремонезе» в аренду до конца сезона

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Милан», покинет итальянский клуб, но продолжит выступать в Серии А.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Челси» отправит французского футболиста в «Кремонезе» до конца сезона. Несколько дней назад игрок отказался от перехода в команду «Адана Демирспор».



Бакайоко был арендован «Миланом» с сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне футболист ни разу не выходил на поле в матчах за «Милан». Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.



«Кремонезе» располагается на последнем, 20-м месте Серии А, набрав восемь очков.



«Милан» заработал 38 очков и идёт четвёртым в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли пропустила четыре мяча во второй игре Серии А подряд.

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