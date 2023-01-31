Даниил Уткин: агент говорил об интересе из Турции, Италии и Испании

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов в зимнее трансферное окно.

«Агент мне говорил, что были какие‑то конкретные интересы со стороны Турции, Италии и Испании, но мы переговорили, я сказал свою позицию, с которой он согласился, что на данный момент нужно сфокусироваться на родном клубе и провести полноценный сезон, а уже потом возвращаться к этому вопросу», — приводит слова Уткина „Матч ТВ“.

Напомним, Даниил Уткин в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermartk оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.

«Ростов» после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает третью строчку в турнирной таблице.