Даниил Уткин: агент говорил об интересе из Турции, Италии и Испании

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов в зимнее трансферное окно.
«Агент мне говорил, что были какие‑то конкретные интересы со стороны Турции, Италии и Испании, но мы переговорили, я сказал свою позицию, с которой он согласился, что на данный момент нужно сфокусироваться на родном клубе и провести полноценный сезон, а уже потом возвращаться к этому вопросу», — приводит слова Уткина „Матч ТВ“.
Напомним, Даниил Уткин в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermartk оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.
«Ростов» после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает третью строчку в турнирной таблице.
- 31 января 2023
-
07:05
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:56
-
05:43
-
05:32
-
05:30
-
05:24
-
04:40
-
04:39
-
04:24
-
04:07
-
04:04
-
03:38
-
03:37
-
03:24
-
03:11
-
03:03
-
02:37
-
02:33
-
02:28
-
02:01
-
01:53
-
01:45
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:49
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:22
-
00:20
-
00:17