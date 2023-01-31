Игорь Осинькин объяснил, почему «Крылья» не рассматривали подписание Дзюбы и Глушакова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что клуб не рассматривал подписание полузащитника Дениса Глушакова и нападающего Артёма Дзюбы, ныне находящихся без клуба.

«Глушаков и Дзюба? Позицию опорного полузащитника мы не рассматривали, потому что у нас она была укомплектована, и мы понимали, что Фернандо Констанца может её закрыть. По поводу Владимира Писарского: как только стало известно, что Максим Глушенков уходит в «Локомотив» или только начинает с ним переговоры, очень быстро получилось договориться с «Оренбургом». В тот момент, наверное, Артём Дзюба ещё был игроком турецкого клуба. Нам его даже не предлагали. Сейчас всё идет так, как есть. Надеемся, что наши новички — лучшие», — рассказал Осинькин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

36-летний Глушаков провёл первую часть сезона в «Химках», а затем расторг контракт с командой. Сейчас полузащитник тренируется в составе «Пари НН». 34-летний Дзюба начал сезон в турецком клубе «Адана Демирспор», но расторг соглашение в ноябре 2022 года. Сообщалось, что нападающий также может присоединиться к нижегородскому клубу.