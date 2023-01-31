Игорь Осинькин объяснил, почему «Крылья» не рассматривали подписание Дзюбы и Глушакова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что клуб не рассматривал подписание полузащитника Дениса Глушакова и нападающего Артёма Дзюбы, ныне находящихся без клуба.
«Глушаков и Дзюба? Позицию опорного полузащитника мы не рассматривали, потому что у нас она была укомплектована, и мы понимали, что Фернандо Констанца может её закрыть. По поводу Владимира Писарского: как только стало известно, что Максим Глушенков уходит в «Локомотив» или только начинает с ним переговоры, очень быстро получилось договориться с «Оренбургом». В тот момент, наверное, Артём Дзюба ещё был игроком турецкого клуба. Нам его даже не предлагали. Сейчас всё идет так, как есть. Надеемся, что наши новички — лучшие», — рассказал Осинькин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».
36-летний Глушаков провёл первую часть сезона в «Химках», а затем расторг контракт с командой. Сейчас полузащитник тренируется в составе «Пари НН». 34-летний Дзюба начал сезон в турецком клубе «Адана Демирспор», но расторг соглашение в ноябре 2022 года. Сообщалось, что нападающий также может присоединиться к нижегородскому клубу.
- 31 января 2023
-
11:46
-
11:40
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
11:03
-
11:01
-
11:00
-
10:50
-
10:48
-
10:40
-
10:32
-
10:32
-
10:30
-
10:17
-
10:16
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:47
-
09:39
-
09:31
-
09:30
-
09:15
-
09:13
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:27
-
08:14