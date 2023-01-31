«Зенит» — Миллеру: благодаря вам весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень!

Пресс-служба «Зенита» поздравила с днём рождения председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Сегодня, 31 января 2023 года, функционеру исполняется 61 год. Сине-бело-голубые поблагодарили Миллера за поддержку.

«31 января отмечает день рождения председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер.

Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим Вас за поддержку, желаем Вам здоровья и сохранения того духа болельщика, благодаря которому не только футбол, но и весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень! Пусть главным подарком в этом году станет долгожданная вторая золотая звезда на эмблеме любимого клуба! С праздником!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.