Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» не ведёт переговоры о возвращении в клуб Азмуна

«Зенит» не ведёт переговоры о возвращении в клуб Азмуна
Комментарии

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не перейдёт в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Скорее всего, Азмун не окажется в «Зените» в зимнее трасферное окно. Нет никаких контактов и переговоров. На данный момент переход исключен», – сказал источник «Чемпионата».

Ранее в СМИ появилась информация, что иранский футболист может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год. В Российской Премьер-Лиге он также выступал за «Рубин» и «Ростов». Зимой 2022 года Азмун подписал контракт с «Байером»до 2027 года.

В текущем сезоне Бундеслиги игрок провёл за леверкузенцев десять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

Новость по теме
Петржела: Азмуну нецелесообразно возвращаться в «Зенит». Надо держаться за шанс в «Байере»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023