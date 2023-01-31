«Зенит» не ведёт переговоры о возвращении в клуб Азмуна
Поделиться
Нападающий «Байера» Сердар Азмун не перейдёт в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Скорее всего, Азмун не окажется в «Зените» в зимнее трасферное окно. Нет никаких контактов и переговоров. На данный момент переход исключен», – сказал источник «Чемпионата».
Ранее в СМИ появилась информация, что иранский футболист может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.
Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год. В Российской Премьер-Лиге он также выступал за «Рубин» и «Ростов». Зимой 2022 года Азмун подписал контракт с «Байером»до 2027 года.
В текущем сезоне Бундеслиги игрок провёл за леверкузенцев десять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.
Комментарии
- 31 января 2023
-
16:27
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:03
-
16:01
-
15:50
-
15:48
-
15:38
-
15:37
-
15:19
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:30
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:02
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:52
-
13:35
-
13:30
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
13:13
Партнерский контент