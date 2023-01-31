«Зенит» не ведёт переговоры о возвращении в клуб Азмуна

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не перейдёт в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Скорее всего, Азмун не окажется в «Зените» в зимнее трасферное окно. Нет никаких контактов и переговоров. На данный момент переход исключен», – сказал источник «Чемпионата».

Ранее в СМИ появилась информация, что иранский футболист может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год. В Российской Премьер-Лиге он также выступал за «Рубин» и «Ростов». Зимой 2022 года Азмун подписал контракт с «Байером»до 2027 года.



В текущем сезоне Бундеслиги игрок провёл за леверкузенцев десять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.