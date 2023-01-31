Петржела: Азмуну нецелесообразно возвращаться в «Зенит». Надо держаться за шанс в «Байере»
Поделиться
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что экс-форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну, который сейчас выступает за «Байер», не стоит возвращаться в Санкт-Петербург. Ранее в СМИ появилась информация, что иранец может вновь стать игроком «Зенита». Также на игрока претендует французский «Марсель».
«Переход в «Байер» был для Азмуна правильным решением. Это совершенно другой уровень. Бороться за место в составе тяжело, конкуренция серьёзная. На его позиции есть Шик. Он может вернуться в «Зенит»? Я бы не стал торопиться. Нужно держаться за свой шанс заиграть в «Байере». Возвращаться в «Зенит» для Азмуна нецелесообразно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Новость по теме«Марсель» ведёт переговоры с «Байером» по трансферу Азмуна
Комментарии
- 31 января 2023
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:03
-
16:01
-
15:50
-
15:48
-
15:38
-
15:37
-
15:19
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:30
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:02
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:52
-
13:35
-
13:30
-
13:30
-
13:20
-
13:16
Партнерский контент