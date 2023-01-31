Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела: Азмуну нецелесообразно возвращаться в «Зенит». Надо держаться за шанс в «Байере»

Петржела: Азмуну нецелесообразно возвращаться в «Зенит». Надо держаться за шанс в «Байере»
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что экс-форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну, который сейчас выступает за «Байер», не стоит возвращаться в Санкт-Петербург. Ранее в СМИ появилась информация, что иранец может вновь стать игроком «Зенита». Также на игрока претендует французский «Марсель».

«Переход в «Байер» был для Азмуна правильным решением. Это совершенно другой уровень. Бороться за место в составе тяжело, конкуренция серьёзная. На его позиции есть Шик. Он может вернуться в «Зенит»? Я бы не стал торопиться. Нужно держаться за свой шанс заиграть в «Байере». Возвращаться в «Зенит» для Азмуна нецелесообразно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Новость по теме
«Марсель» ведёт переговоры с «Байером» по трансферу Азмуна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023