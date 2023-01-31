Петржела: Азмуну нецелесообразно возвращаться в «Зенит». Надо держаться за шанс в «Байере»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что экс-форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну, который сейчас выступает за «Байер», не стоит возвращаться в Санкт-Петербург. Ранее в СМИ появилась информация, что иранец может вновь стать игроком «Зенита». Также на игрока претендует французский «Марсель».



«Переход в «Байер» был для Азмуна правильным решением. Это совершенно другой уровень. Бороться за место в составе тяжело, конкуренция серьёзная. На его позиции есть Шик. Он может вернуться в «Зенит»? Я бы не стал торопиться. Нужно держаться за свой шанс заиграть в «Байере». Возвращаться в «Зенит» для Азмуна нецелесообразно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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