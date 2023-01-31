Михаил Кержаков — об Иване Куарежме: Ванька топ вообще, мировой парень. Обожаю его

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о бывшем голкипере сине-бело-голубых Иване Куарежме, который недавно покинул Россию и перешёл в «Васко да Гама».

«Ванька топ вообще, мировой парень. Обожаю его. Классный парень, короче. Ну Иван! Молодец, супер. Мы нормально общаемся с ним вообще. Язык футбола универсален. Его уровень? Это к тренерам лучше, не люблю оценивать других вратарей. Вратарская бригада всегда на позитиве и поддерживает друг друга», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, в середине января вратарь «Коринтианса» Иван Куарежма, выступавший на правах аренды за «Зенит», перешёл в «Васко да Гама». Голкипер подписал с новой командой контракт до декабря 2023 года. Полноценное это соглашение или контракт аренды, не уточняется.