Мостовой: Дзюбе не нужен никакой просмотр. Артём может спокойно играть ещё четыре года

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе.

«Дзюба в нашем чемпионате может спокойно играть ещё три или четыре года в любой команде. Конечно, ему не нужен никакой просмотр. Ещё когда его переход в «Торпедо» сорвался, я говорил, что там не по футбольным причинам — просто кто-то не захотел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

34-летний Дзюба находится без команды с ноября 2022 года, когда расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в «Пари Нижний Новгород», предлагающим ему контракт до конца сезона. Также к футболисту проявлял интерес другой клуб РПЛ, «Торпедо», но стороны не сумели договориться.