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Переход Иско в берлинский «Унион» сорвался

Переход Иско в берлинский «Унион» сорвался
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Cпортивный директор «Униона» Оливер Рухнерт сообщил, что переход бывшего полузащитника «Реала» Иско в немецкий клуб не состоится.

«Мы хотели видеть Иско в клубе, но у нас есть свои ограничения. Сегодня они были превышены вопреки предыдущим договорённостям. Переход игрока не состоится», — приводит слова Рухнерта пресс-служба «Униона» на странице клуба в соцсетях.

Напомним, Иско подписал контракт с «Севильей» в августе 2022 года на правах свободного агента. В декабре того же года соглашение с испанским футболистом было аннулировано. Как сообщил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, Иско не оправдал надежд, возложенных на него при подписании. Сообщалось, что Иско может подписать соглашение с «Унионом» до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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