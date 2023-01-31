Переход Иско в берлинский «Унион» сорвался

Cпортивный директор «Униона» Оливер Рухнерт сообщил, что переход бывшего полузащитника «Реала» Иско в немецкий клуб не состоится.



«Мы хотели видеть Иско в клубе, но у нас есть свои ограничения. Сегодня они были превышены вопреки предыдущим договорённостям. Переход игрока не состоится», — приводит слова Рухнерта пресс-служба «Униона» на странице клуба в соцсетях.



Напомним, Иско подписал контракт с «Севильей» в августе 2022 года на правах свободного агента. В декабре того же года соглашение с испанским футболистом было аннулировано. Как сообщил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, Иско не оправдал надежд, возложенных на него при подписании. Сообщалось, что Иско может подписать соглашение с «Унионом» до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.