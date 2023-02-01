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Источник: контракт Энцо Фернандеса с «Челси» рассчитан до июня 2031 года

Источник: контракт Энцо Фернандеса с «Челси» рассчитан до июня 2031 года
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Контракт «Челси» с полузащитником Энцо Фернандесом будет рассчитан до июня 2031 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы предложить за игрока более € 130,5 млн.

Как ранее сообщали источники, зарплата игрока в лондонском клубе составит € 10 млн в год.

Энцо Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил четыре гола и сделал результативных передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.

Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол в составе сборной Аргентины и сделал одну результативную передачу.

«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали 8 побед и набрали 29 очков. Следующий матч лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.

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