Забитцер прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал переход в английский клуб из «Баварии».
«Иногда в жизни приходится принимать быстрые и важные решения. С момента, как я узнал о такой возможности, я понял, что это будет правильным решением для меня. Я хочу побеждать и помочь клубу достичь своих целей в этом сезоне. Я нахожусь на пике формы, как игрок, и способен внести большой вклад в развитие команды», — приводит слова Забитцера официальный сайт клуба.
Напомним, Забитцер перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Аренда рассчитана до конца сезона. Ранее сообщалось, что опция выкупа трансфера Забитцера по истечении срока действия арендного соглашения не предусмотрена.
В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 24 встречи, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.
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