Клубы АПЛ потратили рекордную сумму на игроков в зимнее трансферное окно

Клубы английской Премьер-лиги установили рекорд по общей сумме, заплаченной за футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает The Independent.



В январе 2023 года 20 команд АПЛ потратили на приобретение игроков около € 923 млн. Это почти на 50% больше рекорда, установленного в 2018 году — € 486 млн. В 2022 году клубы потратили в зимнее трансферное окно € 333 млн.



Также команды АПЛ обновили рекорд по общим расходам за сезон-2022/2023. Теперь он составляет € 3,17 млрд. Самый дорогой переход зимнего трансферного окна — подписание «Челси» Энцо Фернандеса из «Бенфики» за € 121 млн. Это рекорд в истории английского футбола. Также трансфер Фернандеса вошёл в топ-10 самых дорогих в истории.

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