Кокорин: шампанское — самая тупая покупка в моей жизни

Российский футболист Александр Кокорин рассказал о самых необдуманных покупках в своей жизни, а также о ситуации с заказом шампанского под российский гимн во Франции.
«Самые тупые мои покупки в жизни – шампанское. Во Франции в том числе.
История про шампанское под гимн России – тут вопрос в том, как это преподносят: «Они пили под гимн России». Но все, кто отдыхает на дорогих курортах в подобных заведениях, ставят гимны своих стран. Это какое-то шоу, праздник, мини-перформанс. Это не только мы гуляли с флагами России, это было и у других стран.
Причём эта трата на шампанское под гимн – это как дорогой понт. Но ты его даже не пьёшь, разве что кто-то из ребят захочет. Дорогое шампанское – оно невкусное, толку от него ноль. Ты получаешь этот перформанс – свою музыку», — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.
- 1 февраля 2023
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