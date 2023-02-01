Ивич: у «Краснодара» атакующий стиль. Президент объяснил мне, как хочет, чтобы играл клуб

Тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о стиле игры команды, оценил роль голкипера Матвея Сафонова и поделился ожиданиями от Зимнего кубка РПЛ.
«Сейчас я хочу увидеть, как мы работаем. У нас будет три игры с нашими соперниками. Это хорошо для всех. Также нужно дать время игрокам, чтобы посмотреть их сильные стороны. И их использовать. Конечно, хотелось бы иметь сильных соперников. Обратить внимание на качества, детали. У нас много молодых игроков, надо обращать на них внимание. Я заинтересован в том, чтобы они боролись за место в основном составе.
Сафонов? Матвей – наш капитан. Он талантливый голкипер. Мы здесь две с половиной недели. Посмотрим на всех игроков. Обратим внимание на детали. Не только на Сафонова. Я вижу, что он талантливый. И, думаю, в будущем он способен играть в Европе.
У «Краснодара» атакующий стиль. У меня был разговор с президентом, и он объяснил, как хочет, чтобы играл клуб. Я люблю подобный стиль. На вратаря ложится большая ответственность. Мы обращаем на это внимание. Улучшаем навыки команды. Мне важно, чтобы голкипер говорил и коммуницировал с партнёрами», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 1 февраля 2023
-
15:16
-
15:15
-
15:12
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:41
-
14:38
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:13
-
14:02
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:32
-
13:30
-
13:22
-
13:22
-
13:16
-
13:13
-
13:10