Ивич: у «Краснодара» атакующий стиль. Президент объяснил мне, как хочет, чтобы играл клуб

Тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о стиле игры команды, оценил роль голкипера Матвея Сафонова и поделился ожиданиями от Зимнего кубка РПЛ.

«Сейчас я хочу увидеть, как мы работаем. У нас будет три игры с нашими соперниками. Это хорошо для всех. Также нужно дать время игрокам, чтобы посмотреть их сильные стороны. И их использовать. Конечно, хотелось бы иметь сильных соперников. Обратить внимание на качества, детали. У нас много молодых игроков, надо обращать на них внимание. Я заинтересован в том, чтобы они боролись за место в основном составе.

Сафонов? Матвей – наш капитан. Он талантливый голкипер. Мы здесь две с половиной недели. Посмотрим на всех игроков. Обратим внимание на детали. Не только на Сафонова. Я вижу, что он талантливый. И, думаю, в будущем он способен играть в Европе.



У «Краснодара» атакующий стиль. У меня был разговор с президентом, и он объяснил, как хочет, чтобы играл клуб. Я люблю подобный стиль. На вратаря ложится большая ответственность. Мы обращаем на это внимание. Улучшаем навыки команды. Мне важно, чтобы голкипер говорил и коммуницировал с партнёрами», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.