Карпин: цель — занять первое место, так устроит? Это вам нравится ставить задачи

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможные трансферы клуба на выход, а также турнирные задачи на оставшуюся часть сезона РПЛ.
«Важнее для нас сохранить игроков, чем купить новых. С этой задачей мы справились. Понятно, что завтра может прийти сумасшедшее предложение, от которого нельзя отказаться. Запросы понятно были. Вы и сами всё знаете. Лучше меня. Я сказал руководству, что мы никого не продаём. Только в случае сумасшедших предложений. Всё было тихо, спокойно. Со мной трансферы на выход никто не обсуждал.
Турнирная задача? Я же говорил – сначала обезопаситься от стыков. Теперь должны набирать очки, чтобы оказаться выше. Это вам нравится ставить задачи. Наша цель – выигрывать каждый матч. Цель и задача разные вещи. Цель – занять первое место, так устроит? Но не задача», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 1 февраля 2023
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