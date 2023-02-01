Анчелотти: у «Реала» очень сложный календарь. Есть предел, до которого нельзя доходить

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о напряжённом календаре соревнований.



«Мы не собираемся отказываться от участия в турнирах, потому что мы очень близки к финалам. Мы в полуфинале Кубка Испании и боремся в чемпионате страны и в Лиге чемпионов. Важно верно распределять силы, потому что это невероятно сложный календарь. Думаю, нужно остановиться на мгновение, потому что, если игроки устанут, всё закончится. Мы рады играть и постоянно бороться, но думаю, что есть предел, до которого нельзя доходить. Нужно что-то делать, чтобы этого избежать», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.



«Реал» в 18 матчах набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице Примеры сезона-2022/2023.

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