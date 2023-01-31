Президент Ла Лиги ответил на слова главы «Атлетико» о влиянии «Реала» на судей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова генерального директора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля Марина, который ранее обвинил мадридский «Реал» во влиянии на судей.



«Не думаю, что арбитры работают на руку «Реалу». Полагаю, Марин говорил не о судьях, а о медиасреде, которая всегда присутствует в жизни больших клубов. Что-то было вырвано из контекста, но я убеждён, что судьи не приносят пользы «Реалу» или другим командам.



Заявления глав клубов меня не удивляют. «Атлетико» и их генеральный директор имеют право высказывать своё мнение так, как хотят. Я уверен, что высказывание относилось не к арбитрам, а к давлению со стороны СМИ. Это происходит со многими клубами», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

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