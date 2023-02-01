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Жоаозиньо: здорово, если Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России

Жоаозиньо: здорово, если Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России
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Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо, имеющий также российское гражданство, одобрил возможную игру за сборную России своих соотечественников из «Зенита» Малкома и Клаудиньо, а также рассказал, видит ли своё будущее в национальной команде.

«Вижу ли себя в сборной России? В данный момент нет. До травмы видел, а сейчас всё.

Поддерживаю ли общение с Ари? Редко. Кстати, не понимаю, почему его только два раза вызвали в сборную. В тот момент его можно было и почаще вызывать, он заслуживал.

С кем общаюсь из бразильцев в чемпионате России? Когда в «Краснодаре» был Вандерсон, общались с ним. Сейчас только с Родригао. Говорит, ему холодно в Петербурге, но доволен, что попал в «Зенит».

Здорово, если зенитовцы Малком и Клаудиньо получат российское гражданство. Если они тоже будут играть за сборную, это только плюс для команды», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

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