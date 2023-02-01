«Манчестер Сити» продолжает следить за ситуацией с Букайо Сакой

«Манчестер Сити» проявляет интерес к подписанию нападающего лондонского «Арсенала» Букайо Саки. Однако «горожане» понимают, что эту сделку будет сложно осуществить в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
21-летний Сака — воспитанник «Арсенала», он находится в структуре лондонской команды с 2008 года. В нынешнем сезоне нападающий в 27 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года (данные Transfermarkt). Cака был вызван в сборную Англии на ЧМ-2022. На нём он провёл четыре игры, в которых трижды поразил ворота соперника. Англичане дошли до четвертьфинала, где проиграли будущему финалисту, сборной Франции.
Стеснительный Сака попросил Бекхэма сфотографироваться. Видеоролик:
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