Силва — об уходе Жоржиньо в «Арсенал»: «Челси» продал одного из лидеров прямому конкуренту

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва посетовал на уход полузащитника Жоржиньо в «Арсенал» в последние дни трансферного окна, а также рассказал о роли, которую игрок выполнял в раздевалке.

«Мы продали Жоржиньо прямому конкуренту. Но это футбольные вещи, такое случается. Он хотел бы остаться в Англии, потому что у него живёт здесь семья. Это вещи, которые мы не можем контролировать, но мы также должны понимать ситуацию игрока.

Я знаю, что впереди у нас с клубом много работы, но мы потеряли одного из наших лидеров в раздевалке, Жоржиньо, парня, который много говорил. Этот пробел останется, но мы должны двигаться дальше. Мы ждали, что он уйдёт, и так случилось. Теперь нам нужно компенсировать его отсутствие наилучшим образом», — приводит слова Силвы издание ESPN.

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