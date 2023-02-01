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Источник: «Уфа» ведёт переговоры с Романом Павлюченко о возобновлении карьеры

Источник: «Уфа» ведёт переговоры с Романом Павлюченко о возобновлении карьеры
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Футбольный клуб «Уфа» ведёт переговоры с бывшим нападающим сборной России Романом Павлюченко о возобновлении игровой карьеры. Об этом сообщает телеграм-канал «Румит».

По информации источника, инициатором переговорного процесса выступила сторона Павлюченко, а именно его агент Роман Орещук.

О завершении карьеры 41-летнего Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом знаменитого нападающего было «Знамя» из Ногинска. Также Павлюченко выступал за волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарскую «Кубань», лондонский «Тоттенхэм» и другие клубы. За сборную России нападающий сыграл 51 матч и сумел отметиться 21 забитым мячом.

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