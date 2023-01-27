«Рубин» меняет топ-менеджмент, а «Уфа» — задачи. Что происходит в Первой лиге?

Два тренера спустились из РПЛ этажом ниже, а бразилец из Медиалиги подписал первый профессиональный контракт в России.

28 ноября Первая лига ушла на зимнюю паузу до 4 марта. За два месяца в первом дивизионе произошло множество событий — выделили главное.

Перестройка в «Рубине»

«Рубин» завершил первую часть сезона на третьем месте (37 очков после 20 туров). Ещё в прошлом году в клубе началась перестройка. В разгар чемпионата мира в Катаре «Рубин» перешёл под управление Республики Татарстан, о чём сообщил официальный сайт региона. Из опубликованного 21 декабря постановления болельщики узнали о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин». Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана поручено осуществлять функции и полномочия учредителя организации, обеспечить её регистрацию, а также внести предложения по составу правления и провести иные мероприятия, связанные с созданием. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Следом в «Рубине» сменился генеральный директор – место Рустема Сайманова занял Александр Айбатов. «Рустем Фидаевич Сайманов внёс неоценимый вклад в становление футбольных традиций в Татарстане. С 2007 по 2008 год он был спортивным директором «Рубина», собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство. В 2017 году он вернулся в клуб — сначала вновь в качестве спортивного директора, а в 2018 году был назначен генеральным директором. ФК «Рубин» выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия!» — говорится в заявлении клуба.

Рустем Сайманов Фото: ФК «Рубин»

Кроме того, «Рубин» объявил о назначении нового президента. Эту должность занял Марат Сафиуллин – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Полномочия учредителя Автономной некоммерческой организации «Рубин» были возложены на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, а её директором стал Шамил Хуснутдинов. С 2004 по 2019 год он занимал аналогичную должность в хоккейном клубе «Ак Барс».

Пост спортивного директора клуба занял Эдуард Сафонов. В своё время он работал техническим директором «Рубина», а с 2017 по 2020 год был тренером-консультантом «Оренбурга». С декабря 2019 года и до последнего времени эту должность занимал Олег Яровинский, но после смены топ-менеджмента стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Долги «Уфы»

В октябре прошлого года появилась информация, что якобы перед Новым годом «Уфа» может быть расформирована из-за недостатка финансирования. К счастью, этого не произошло. Во второй половине декабря генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что предписания об увольнении всех сотрудников и футболистов «Уфы» были аннулированы.

Шамиль Газизов генеральный директор «Уфы» «Все предписания, которые мы давали всем клубным специалистам и футболистам в октябре, — аннулированы, я подписал приказ. Учредитель написал официальное письмо с просьбой отозвать это предписание. Позднее мы объявим о нашем бюджете».

В первых числах января Газизов рассказал о том, что «Уфа» рассчиталась с долгами перед экс-главным тренером Алексеем Стукаловым, вратарём Александром Беленовым и полузащитником Олегом Ивановым. «На данный момент у нас осталась одна задолженность региональному фонду. Этот долг составляет порядка ста миллионов. В «Уфу» пришли новые учредители в лице Минспорта, города Уфы и Фонда социальных программ. Проблемы у нас действительно были, но они постепенно уходят. Надеюсь только на лучшее. Могу точно сказать, что этот сезон «Уфа» доиграет. Я верю, что клуб не только доиграет сезон, но будет и дальше существовать, прогрессировать. Однозначно, мы ставим задачу вернуться в РПЛ, никаких сомнений», – заверил гендиректор «Уфы».

Алексей Стукалов и Шамиль Газизов Фото: ФК «Уфа»

О бюджете клуба рассказал председатель попечительского совета «Уфы» Руслан Хабибов:

– Бюджет обозначил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Мы работаем по схеме 200 млн рублей — бюджет республики плюс 200 млн — внебюджетные источники. Плюс то, что зарабатывает клуб, но мы это оставим за рамками бюджета. Хочу сказать, что футбольный клуб «Уфа» всегда умел зарабатывать, это у него хорошо получалось. Но в нынешних условиях это делать, безусловно, сложнее, однако та практика, что есть у Шамиля Камиловича при привлечении спонсорских средств, внебюджетных, она будет использоваться. Поэтому бюджет финансирования будет более 400 млн рублей.

Развал «Томи»

В своём телеграм-канале «Томь» сообщила о потере профессионального статуса.

«Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС. Теряет свой статус и академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы — как и самих ребят, воспитанников академии.

Пока в ведении ФК «Томь» остаются только объекты спортивной инфраструктуры, судьба которых будет решаться далее. Один из возможных вариантов их использования в ближайшие годы — Юношеская футбольная лига России, первенство ЛФК, юношеские финалы Сибири и другие турниры. Но уже не с командой «Томь», а с другими представителями Томска и томского футбола.

Проект ФК «Томь», служивший Томску и области 65 лет, завершается. Что ж, будем надеяться на новое возрождение большого томского футбола», — сказано в заявлении.

В сезоне-2021/2022 «Томь» заняла 14-е место в Первой лиге, но уже в июне 2022 года стало известно, что клуб не прошёл лицензирование даже для участия во втором дивизионе, не говоря уже о первом.

Новый вратарь сборной Кыргызстана

35-летний чемпион России в составе «Локомотива» вольётся в ряды сборной Кыргызстана. Уроженец Фрунзе (сейчас – Бишкек) Антон Коченков получил вызов в национальную команду, о чём сообщил её главный тренер Александр Крестинин. «Думаю, уже можно говорить об опытном голкипере Антоне Коченкове. Вопрос с его киргизским футбольным гражданством решён, в ближайших матчах планируем заиграть. Минувшим летом к сборной присоединился Эрбол Атабаев из махачкалинского «Динамо», на данный момент это всё», – заявил тренер.

Антон Коченков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главные трансферы

«Рубин» подписал двух игроков сборной Узбекистана — Рустама Ашурматова и Умарали Рахмоналиева.

«Арсенал» пополнил Ираклий Манелов из «Краснодара» (аренда на полгода).

Константин Плиев, выступавший за «Уфу», вернулся в «Аланию», где начинал карьеру.

«Динамо» из Махачкалы укрепилось боснийским форвардом Нардином Мулахусейновичем и сербским защитником Владимиром Ковачевичем.

«Велес» подписал 22-летнего бразильского вингера Тиаго Кунью из Медиалиги.

Тиаго Кунья Фото: ФК «Tamo Junto»

Тренерские перестановки

«Кубань» объявила о назначении Андрея Сосницкого на пост главного тренера. 60-летний специалист подписал контракт до конца сезона-2023/2024. В его тренерский штаб вошли Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин. Теперь уже экс-тренер «Кубани» Роберт Евдокимов был уволен сразу после вылета из Кубка России. 16 ноября команда на своём поле проиграла ульяновской «Волге» со счётом 1:2. Под руководством Евдокимова «Кубань» сыграла 44 матча, в которых одержала 17 побед при 15 поражениях.

Андрей Сосницкий Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Вадим Гаранин вернулся в «Енисей». Он подписал контракт до конца июня 2024 года. На посту главного тренера команды он сменил Артёма Горлова, который отправился на повышение в «Пари Нижний Новгород». При нём красноярцы выиграли 10 матчей из 22 и ушли на зимнюю паузу на четвёртом месте.

«Арсенал» возглавил Александр Сторожук. Экс-тренер «Краснодара» ненадолго вернулся во вторую команду клуба, после чего заключил контракт на полтора года с туляками. Под его руководством «быки» одержали 11 побед в 24 играх.

А «Краснодар-2» спустя 10 дней повторно возглавил бывший игрок сборной России Алексей Герасименко.