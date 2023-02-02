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«Бавария» разгромила «Майнц» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии. Канселу сделал передачу

«Бавария» разгромила «Майнц» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии. Канселу сделал передачу
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором на стадионе «Мева-Арена» «Майнц» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча закончилась разгромной победой гостей – 4:0.

Защитник «Баварии» Жоау Канселу на 17-й минуте сделал навесную передачу в штрафную площадь соперника с правого фланга, где её замкнул нападающий Эрик Шупо-Мотинг, открыв счёт в матче (1:0). На 30-й минуте с передачи Томаса Мюллера игрок мюнхенцев Джамал Мусиала довёл преимущество гостей до двух мячей (2:0). За минуту до конца первой половины встречи крайний нападающий рекордмайстера Лерой Зане после паса Шупо-Мотинга сделал счёт разгромным (3:0).

На 82-й минуте игрок «Майнца» Бо Свенссон получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Минутой позже канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис забил четвёртый гол своей команды (4:0), установив окончательный счёт в матче.

Отметим, что в составе «Баварии», кроме Канселу, дебютировал ещё один защитник, пополнивший состав мюнхенцев в зимнее трансферное окно, Дейли Блинд.

Кубок Германии. 1/8 финала
01 февраля 2023, среда. 22:45 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Шупо-Мотинг – 17'   0:2 Мусиала – 30'   0:3 Зане – 44'   0:4 Дэвис – 83'
Удаления: Svensson – 82', Хак – 86' / нет
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