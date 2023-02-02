«Бавария» разгромила «Майнц» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии. Канселу сделал передачу

Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором на стадионе «Мева-Арена» «Майнц» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча закончилась разгромной победой гостей – 4:0.
Защитник «Баварии» Жоау Канселу на 17-й минуте сделал навесную передачу в штрафную площадь соперника с правого фланга, где её замкнул нападающий Эрик Шупо-Мотинг, открыв счёт в матче (1:0). На 30-й минуте с передачи Томаса Мюллера игрок мюнхенцев Джамал Мусиала довёл преимущество гостей до двух мячей (2:0). За минуту до конца первой половины встречи крайний нападающий рекордмайстера Лерой Зане после паса Шупо-Мотинга сделал счёт разгромным (3:0).
На 82-й минуте игрок «Майнца» Бо Свенссон получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Минутой позже канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис забил четвёртый гол своей команды (4:0), установив окончательный счёт в матче.
Отметим, что в составе «Баварии», кроме Канселу, дебютировал ещё один защитник, пополнивший состав мюнхенцев в зимнее трансферное окно, Дейли Блинд.
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